Lors de chaque comité de concertation, le Premier ministre Alexander De Croo le rappelle à qui veut l’entendre : face à un adversaire prêt à nous tacler à la moindre erreur d’appréciation, le pays tout entier doit former une équipe soudée. Une team de 11 millions de Belges qui ne doit avoir qu’un objectif : renvoyer le Covid dans son camp, le dominer sans lui donner la possibilité de contre-attaquer et lui porter l’estocade finale en plantant le but salvateur, si possible bien avant les arrêts de jeu.

Mais si l’entraîneur affirme encore aujourd’hui avoir le soutien de ses joueurs, il semble être, en réalité, de plus en plus lâché par son vestiaire.

(...)