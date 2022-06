La canicule qui a sévi dans le sud de l’Europe ces derniers jours et qui a aussi touché la Belgique, avec des records journaliers et le coup de chaud le plus précoce de l’histoire à la clé, rappelle encore une fois que le climat change. Les signes sont de plus en plus concrets et rapprochés pour nous rendre à cette évidence, sans parti pris politique ou idéologique. Et alors que nous "fêterons" dans quelques mois les 25 ans du protocole de Kyoto, signé le 11 décembre 1997, force est de constater que trop peu de choses ont changé depuis lors…