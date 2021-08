Un passant lui demande s’il peut le prendre en photo. Réponse très sèche du leader de la France Insoumise : "Non". L’homme insiste et prend un malin plaisir à le suivre. Le ton monte. À la fin, Mélenchon, excédé, traite le passant de "connard" et demande à un de ses collaborateurs de "lui casser la gueule". La scène a été filmée et a fait le tour d’Internet.