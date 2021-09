Ma petite entreprise ne connaît pas la crise.

Logistics non plus. Elle tourne à plein régime, accumule les bénéfices mais elle a quand même décidé de fermer son siège de Nivelles. Avec, à la clé, 549 emplois à la trappe et autant de familles impactées. Les syndicats montent aux barricades et vont tenter (légitimement) d’obtenir le dédommagement le plus élevé possible pour les travailleurs licenciés, les hommes politiques sortent les violons et affichent leur compassion mais ils n’ont aucune prise sur une décision brutale. Ce choix de délocalisation a de quoi interpeller. En effet, ce n’est pas une restructuration mais bien une fermeture pure et dure ou plutôt un déménagement…