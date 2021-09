Ce n’est pas encore la saison de la chasse au gros gibier mais plusieurs gouvernements, sans doute en mal d’argent après le Covid qui a vidé les caisses, semblent avoir décidé de déclarer la chasse aux pauvres.

En France, des ministres ont ouvert le feu contre ces parents qui utiliseraient les allocations scolaires pour "acheter des tablettes informatiques".

En Belgique, on a droit aux éternelles critiques visant les chômeurs ou les malades de longue durée pas assez pressés de trouver du travail. Quand on sait que le montant d’une allocation sociale se situe entre 800 et 1 250 euros, on avouera qu’il est difficile de vivre grassement avec ça. "Et le travail en noir ?", nous dira-t-on. Outre qu’il est loin d’être généralisé, il consiste la plupart du temps en des petits travaux réalisés à gauche et à droite.

Lundi matin, le président de la CSC a tiré une nouvelle salve en proposant de taxer les jobs étudiants, les titres services et les flexi-jobs qui n’ont pourtant pas la réputation d’enrichir ceux qui les exercent.