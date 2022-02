Et c’est parti ! Du moins pour celles et ceux qui ont décidé, de leur plein gré (pour rappel, il n’y a aucune obligation), d’entamer ce 1er février la tournée minérale. Concept garanti 0 % d’alcool, un pur produit marketing né en 2017. L’objectif de santé est évidemment louable : mettre le doigt et l’accent sur les méfaits et les ravages de l’excès d’alcool. Notamment auprès des jeunes.

(...)