Au début des années 2000, porter des vêtements de la marque américaine Abercrombie&Fitch était bien plus qu’un simple choix vestimentaire, c’était l’assurance de rejoindre le club très fermé des gens à la mode. C’est bien simple, parmi les jeunes aisés et branchés, les t-shirts et hoodies de la marque s’arrachaient comme des petits pains et l’ouverture d’une nouvelle boutique constituait un événement à part entière.