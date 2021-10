Voici trois ans, on apprenait que l’homme le plus puissant du cinéma mondial, Harvey Weinstein, faisait l’objet de dizaines d’accusations de viols et de harcèlements sexuels de la part d’actrices. Ironie de la justice, si le producteur a été condamné à 23 ans de prison, ce fut au final pour un viol et une agression sexuelle, les autres faits étant prescrits. Parmi ceux-ci, le double viol dont Asia Argento dit avoir été victime, dont la première fois en 1997 lors du festival de Cannes.