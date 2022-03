C’est l’une des nombreuses et douloureuses conséquences de la pandémie : les tarifs des sociétés de location de voitures ont explosé. Dans certaines régions de pays très appréciés par les vacanciers, les prix ont été multipliés par trois. C’est le cas par exemple de la Costa Brava, cette tranche d’Espagne si prisée par les voyageurs estivaux du plat pays. Pour une simple Berline qui se louait à 26 euros la journée en juillet 2020, il faudra cet été débourser 80 euros par jour. Soit 1 200 euros le séjour. Et ça peut monter encore plus. Louer une Opel Astra au Portugal du 7 au 22 juillet ? 4 564,53 euros si vous payez maintenant et profitez de la réduction de 5 %. Si vous payez plus tard, c’est 4 821,91 euros. Une manne gigantesque pour les porte-monnaie modestes qui va sans doute en amener certains à reconsidérer leurs plans de voyage. D’autant plus que ces tarifs n’incluent pas les assurances et les cautions !