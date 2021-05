Une Dernière Humeur signée Géry De Maet.

Il y a bon nombre d’années, Jean Tulard, l’un des plus grands spécialistes de Napoléon, était interrogé à la RTBF par Luc Beyer qui lui demandait ce qu’il pensait de l’empereur.

Réponse de l’historien français : "Je suis heureux que vous me posiez ainsi la question. La plupart du temps, on me demande si j’aime Napoléon."