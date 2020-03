La Dernière Humeur par Vincent Schmidt



La prolongation des mesures de confinement était nécessaire. Indispensable, même, et on sait déjà que la date du 19 avril ne sera pas suffisante. Oui, on va devoir vivre encore plusieurs semaines sans se voir, se toucher, faire la fête. Alors, oui, autant prendre les mesures les plus fermes sans attendre. (...)