On s’en réjouit au moins autant que vous : il y a de vraies raisons d’espérer que la pandémie touche à sa fin. La hâte de refermer cette parenthèse désenchantée, longue de deux ans de privations, est immense. Omicron, qui a changé et a adouci le visage de l’épidémie, est en train de nous permettre de reprendre, si pas la vie d’avant, la vie comme avant. Mais attention. Le Covid reste une maladie sérieuse, dont le virus court toujours. La maladie abat encore quelques-uns des plus fragiles parmi nous, et flanque au lit des gens en parfaite santé.