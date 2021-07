© Montage (AFP et JC Guillaume)

Cela fait bien longtemps que l’on ne chante plus la messe en latin dans les églises. Vatican II est passé par là et seuls quelques catholiques traditionalistes continuaient à suivre le rite d’autrefois. L’Église tolérait cette survivance au temps des papes Jean-Paul II et surtout Benoît XVI, qui avait pris des mesures pour assurer à ces chrétiens une large bienveillance.