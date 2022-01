La saga Novak Djokovic continue de secouer le monde du tennis et du sport. Et c’est à Melbourne, la ville la plus confinée de la planète depuis le début de la pandémie (avec plus de 260 jours), qu’un scénario de plus en plus surréaliste se produit. Ce vendredi, le ministre de l’Immigration a annulé une deuxième fois le visa de Djokovic, et même si le n°1 mondial peut faire appel de la décision, sa participation à l’Open d’Australie est très compromise.