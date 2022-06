L’époque est au recyclage, pour préserver le plus possible l’environnement, bien entendu. Tri sélectif obligatoire pour nos déchets, etc. En vingt ans, nous avons fait un pas de géant - quoique toujours insuffisant - dans ce domaine. On ne compte plus non plus les repair cafés pour donner une deuxième vie aux objets cassés. Sans oublier les sites de vente de seconde main qui connaissent un succès fou : 2ememain.be, Vinted…