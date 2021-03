© Montage (JC Guillaume et Reporters)

Hitler et le Troisième Reich demeurent un filon inépuisable pour la littérature. "Le livre d’or d’Hitler", en est un exemple récent qui étudie les rapports entre les diplomates en poste à Berlin et le gouvernement nazi. On apprend que la Suède fut tout près en 1941 de se ranger du côté de l’Allemagne ou que l’ambassadeur du Vatican passa sous silence les déportations des Juifs dans ses rapports au Saint-Siège.

(...)