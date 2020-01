Le Prince Harry, le chouchou de sa dame mais aussi de la gente féminine, n’a pas froid aux yeux. Dans un milieu où le respect des traditions et des conventions est gravé dans le marbre, il ose s’affranchir. Depuis sa plus tendre enfance et son adolescence (un peu) mouvementée, il a montré sa différence par rapport au caractère plus strict et un brin guindé de son grand frère William.



(...)