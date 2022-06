C’est un secteur où, plus qu’ailleurs encore, la concurrence fait rage et des ravages. L’économie collaborative n’est clairement pas un secteur où il y a de la place pour tout le monde. Gorillas, système de livraison ultra-rapide, en a fait les frais il y a quelques jours, devant réduire la voilure en Belgique, un marché où le seuil de rentabilité n’était clairement pas à l’horizon. Les vélos partagés Billy ont fini également leur course contre un platane.