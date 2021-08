Dans le jargon technocratique, on les appelle "les digital ignorants". Ils composent la partie de la population qui a raté le virage numérique et qui se retrouve quasiment analphabète face à Internet et aux modes de communication modernes. Ce n’est ni généreux ni véridique car ces "ignorants" des temps modernes ne sont ni plus bêtes ni moins instruits que leurs contemporains. Il s’agit, pour beaucoup, de personnes qui n’ont pas été familiarisées depuis leur plus jeune âge aux nouvelles technologies et qui n’ont jamais éprouvé le désir ou le besoin de s’y mettre. Une erreur car le passage dans l’ère du "Web 2.0" ne fut ni plus ni moins "qu’une révolution", comme aimait à le dire feu Steve Jobs.