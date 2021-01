C’était il y a tout juste un an lorsque tombait la première dépêche belge sur l’épidémie de Covid19 en Chine. Un nouveau virus à l’autre bout du monde, cela n’allait pas faire la Une du journal, il faut bien l’avouer. Personne ou presque n’imaginait la suite. Ne plus se saluer en s’embrassant à cause d’un virus ? Il est même arrivé à certains d’en rire tant la menace semblait lointaine. On se souvient aussi de ces images d’un hôpital construit en moins de dix jours à Wuhan. A aucun moment on n’a songé à une saturation de notre système de soins.