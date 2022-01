Une humeur de Maïli Bernaerts.

Interdiction de quitter le territoire belge plus de 29 jours par an : cette consigne extrêmement restrictive ne s’adresse pas à de dangereux repris de justice mais aux 110 000 bénéficiaires de la Grapa, une allocation accordée aux personnes âgées qui perçoivent les pensions les plus basses.