Une Dernière Humeur signée Thibaut Van Hoof.

Plus que quelques jours avant le réveillon de Noël. Une date importante pour de nombreuses familles, qui seront tout de même attentives au Codeco prévu ce 22 décembre. Si ces réunions nous ont parfois réservé des surprises, on ne devrait pas (encore ?) aller vers un renforcement des mesures sanitaires. Certains partis sont même plutôt enclins à un assouplissement dans certains secteurs, pour les deux réveillons notamment. On n’y est pas encore, mais réjouissons-nous déjà de pouvoir mieux profiter des fêtes que l’année dernière. Rappelons-nous de cette période de délation, d’interventions policières à domicile ou de cette bulle de un qui était intenable pour beaucoup. Si le Covid-19 est encore à nos trousses et que la vaccination n’a pas été le remède miracle que nous espérions, nous sommes tout de même dans une situation plus confortable.