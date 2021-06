Essentiel. Voilà bien un adjectif qui a cristallisé les tensions à l’automne dernier. Fermeture de certains magasins plutôt que d’autres, culture mise sous cloche, restaurants et cafés fermés et contacts sociaux réduits au strict minimum… Voilà comment le gouvernement a décidé de juguler la deuxième vague du Covid-19. Mais ce qui devait durer quelques semaines et nous permettre de voir nos familles pour Noël a été tiré en longueur jusqu’au printemps. Ce qu’on espère désormais, c’est que tout cela ne soit plus qu’un (très) mauvais souvenir.