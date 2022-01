Une humeur d'Alexis Carantonis.

Dans son discours de Nouvel An, le président de la N-VA a réservé une formule choc sur un sujet brûlant : selon le nationaliste, "il est regrettable que la source d’énergie la moins chère et la plus respectueuse du climat soit abandonnée. Sur les ordres des écologistes, nous allons commettre l’erreur du siècle en fermant nos centrales nucléaires".