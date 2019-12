Selon une journaliste américaine, le contact humain est devenu "un produit de luxe". À force d’être devant l’écran de son ordinateur ou de son portable, l’être humain en négligerait les contacts les plus élémentaires. Conséquences : on s’embrasse moins, on se fait moins la bise, moins de câlins. Bref, on ne se touche plus.

