Presque deux ans jour pour jour après le début du premier confinement, voici donc le retour à la vie normale, ou presque. Plus de masques, sauf dans les transports en commun et les hôpitaux, plus de CST, plus de quarantaine ou de stratégie de testing massive. Cela fait du bien, mais qui aurait pensé il y a deux ans que cette joie d’en finir (provisoirement ?) avec la pandémie soit voilée par toute une série d’autres problèmes ?