Si de plus en plus de femmes maîtrisent le langage de l’univers du ballon rond et jonglent avec les commentaires sur les corners, les passes de l’arrière droit, le hors-jeu et les tirs hors cadre, une bonne majorité encore de la gent féminine, et j’en fais partie Mesdames et Messieurs, ne regarde le football qu’à travers le nombre de buts marqués et le physique des footballeurs...