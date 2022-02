Lectrice et lecteur assidu(e) de La Dernière Heure, vous n’avez sans doute pas loupé la confession (intime) de Caroline. En plein télétravail, face à son écran d’ordinateur lors d’une réunion Zoom (terme quasi inconnu il y a deux ans et devenu à la mode grâce ou à cause du Covid), elle a démissionné en direct. Au revoir, président, au revoir, président. Au-delà du geste courageux voire téméraire, il témoigne de deux phénomènes qui ont envahi nos vies quotidiennes depuis vingt-quatre mois.