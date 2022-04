La Dernière Humeur par Yannick Natelhoff.

Si l’année 1789 est synonyme de Révolution française, elle est aussi connue comme l’année d’adoption de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Un texte fondamental dans le cadre de ladite révolution qui définit, entre autres, la notion de liberté d’opinion. Et assure que chaque personne, sur le territoire de l’Hexagone, jouit d’une liberté de penser, d’avoir des opinions personnelles et de pouvoir les exprimer même si elles sont contraires au pouvoir en place.