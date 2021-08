Ce week-end, cela fera un mois que la Wallonie a été frappée par des inondations d’une ampleur inédite causant la mort de 38 personnes et privant des centaines de citoyens de leur habitation. Les dégâts sont considérables et il faudra de longues années pour tout reconstruire. Les bénévoles œuvrent jour et nuit et le nettoyage de base est loin d’être terminé.