Les prix de l’énergie ont flambé ces derniers mois, avec un impact direct sur la facture des citoyens, mais aussi des communes. À terme, même si certaines d’entre elles pourront absorber cette hausse et ne pas la répercuter sur les impôts locaux, d’autres n’auront guère le choix et c’est le citoyen qui paiera pour boucher le déficit du budget communal. Et ce n’est malheureusement pas le seul poste des finances domestiques qui va trinquer. Avec les inondations qui ont durement frappé le pays, l’ardoise est abyssale pour les assurances et les pouvoirs publics qui ont décidé d’intervenir pour dédommager les sinistrés.