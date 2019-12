Qu’on le veuille ou non, le climat aura été au centre des débats en 2019.

On nous répète que la planète va mal et qu’il faut agir. Entre les paroles et les actes, il y a tout de même un fossé.

Bien que l’avion soit un moyen de transport polluant, les Belges sont toujours aussi nombreux à l’utiliser pour les vacances d’hiver.

(...)