Résumer le CNS, hautement attendu, de ce mercredi 23 septembre, est aisé : rien ne change ou si peu. Même s'il a fallu des heures de réunion et 50 minutes d'allocution de notre Première ministre (prise aux entournures des négociations fédérales, faut-il encore l'écrire) pour le dire.

Point d'attention majeur : nos contacts sociaux. Bel exemple de réappropriation de la maxime de Lavoisier.



En gros : avant, on pouvait voir qui on voulait, tant qu'on respectait les gestes barrière avec nos interlocuteurs ou que le port du masque était respecté. Au-delà, nous avions droit à un joker de 5 personnes (hors-foyer, à l'exclusion des enfants de - de 12 ans) par mois avec qui nous pouvions nous permettre de ne pas respecter la distanciation ni porter le masque. On appelait ça la bulle de 5. Aujourd'hui ? On peut voir qui on veut, tant qu'on respecte les gestes barrière avec nos interlocuteurs ou que le port du masque est respecté. Au-delà, nous avons droit à un joker de 5 personnes (hors-foyer, à l'exclusion des enfants de - de 12 ans) par mois avec qui nous pouvons nous permettre de ne pas respecter la distanciation ni porter le masque. Sauf qu'on appelle plus ça, officiellement, la bulle des cinq. Et que ces cinq personnes "bonus" se comptent désormais par foyer, et non plus par ménage. Navrés pour le quasi copier-coller, mais "rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme", nous l'avions écrit.

(...)