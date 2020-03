Civisme. Le mot peut paraître un peu vieillot et poussiéreux mais ce n’est pas une insulte.

C’est même une valeur essentielle d’une démocratie qui se respecte. A l’heure où la santé publique, et donc celle de chacune et de chacun, est en jeu, il est de notre devoir (civique) d’éviter une catastrophe sanitaire encore plus importante. Sans jouer avec les règles ni tenter de les ignorer ou de les transgresser.

(...)