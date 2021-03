Il y a trois semaines, on se chamaillait sur l'ouverture des terrasses. Aujourd'hui, on annonce un lockdown quasi complet à une population lessivée. La toupie de la décision Covid tourne-t-elle fou ? Une humeur d'Alexis Carantonis.

Il nous aura au moins épargné cela : au moment d'annoncer le troisième lockdown belge en un an, ce mercredi 24 mars, le Premier ministre Alexander De Croo a levé le pied sur les métaphores pleines d'emphase pseudo-inspirantes. Pas de "c'est la dernière ligne droite", "on vous demande un ultime effort" ni de, aurait-il pu l'oser, "le dernier match de la saison de l'équipe de 11 millions de Belges". Le libéral est un homme intelligent. Il sait que ce ne serait tout simplement pas passé auprès d'une partie de la population, grandissante, totalement lessivée et qui est entrée en phase de rejet des décisionnaires Covid.

C'est que le coup du dernier effort, on nous l'a déjà fait. Plusieurs fois depuis six mois. Nos autorités le savent bien. Elles semblent avoir enfin mesuré le caractère totalement imprévisible de la maladie et de son évolution : il y a trois semaines, on se chamaillait sur l'ouverture des terrasses. Aujourd'hui, on annonce un lockdown quasi complet...

Reste que si les mots étaient habilement évités, l'intention reste la même. On demande bien à la population, encore, de mouiller sa chemise, de prendre sur elle et de mettre sa vie sur pause. Il s'agit de mettre en place un "tampon de Pâques" pour "casser" la troisième vague "qu'on a quand même su éviter durant 17 semaines", dixit le Premier.