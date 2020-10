Les mots les plus justes étaient là, pile dans la bouche d’Alexander De Croo : “si on vous demande cela, maintenant, c’est pour éviter de se revoir, dans deux semaines, avec des mesures encore plus pénibles à vous annoncer. Eviter un lockdown ? C’est entre nos mains, à tous.” En responsabilisant son peuple sans lui faire peur ni amoindrir l’enjeu, en jouant franc jeu d’entrée avec lui, notre néo-gouvernement aurait pu plus mal démarrer une route qui sera forcément compliquée. Aux Belges de (re)faire bloc comme en mars et de répondre comme on leur a parlé ce soir : comme des citoyens responsables et solidaires.