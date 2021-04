Le mot de la semaine : terrasses EditoHumeur Jean-Marc Gheraille © BAUWERAERTS DIDIER

Voici la Dernière Humeur signée Jean-Marc Ghéraile. Cette pandémie ne nous épargnera décidément rien. Elle nous a appris à vivre avec un masque, à ne plus serrer la moindre main, à ne plus claquer la bise comme cela se fait beaucoup du côté francophone du pays, à se massacrer les paluches avec du gel hydroalcoolique, à vivre quasi en ermite familial. Bref, elle a fortement limité nos libertés individuelles et notre ouverture sur le monde.