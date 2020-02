À mesure que la Belgique s’embourbe dans les problèmes institutionnels, on entend régulièrement plaider pour une meilleure connaissance des langues, surtout au sud du pays. "Ah... tout de même, ce serait plus facile si chaque Wallon parlait néerlandais." Quand on demande à ces esprits éclairés s’ils peuvent nous donner l’exemple, ils répondent : "Non, malheureusement, mais tout irait mieux s’il en allait ainsi."

