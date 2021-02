© Montage (Belga et IPM)

Les coiffeurs seront donc les premiers à rouvrir leurs portes parmi les professions mises à l’arrêt.

Ces derniers jours, la nouvelle en faisait sourire certains : "Tout de même, pourquoi autant parler des coiffeurs ? Est-ce vraiment si important ?"

Eh bien, oui ! Non seulement aller chez le coiffeur ne constitue pas un luxe superflu mais avant tout un acte d’hygiène. En outre, cette profession représente un des rares contacts sociaux pour une catégorie importante de la population. C’est le cas pour les dames d’un certain âge qui trouvent chez leur coiffeuse attitrée une confidente et parfois même une amie.

