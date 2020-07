On n'a décidément pas fini de parler de la dernière mesure de restriction de nos contacts sociaux. Dans le cadre de la lutte contre la propagation du Covid-19 en Belgique, dont les marqueurs quotidienss'affolent en ce qui concerne le nombre de nouvelles infections, il nous a été demandé de limiter nos contacts sociaux à 5 personnes par foyer. Ces bulles de 5, réciproques, seront d'application durant quatre semaines. On a déjà écrit, ici, ce qu'on pensait du manque de clarté et de supportabilité de cette mesure. Mais il y a pire.

Ces bulles de cinq font totalement fi des enfants de moins de douze ans. Qui ne comptent tout simplement pas dans les bulles. Oui, un préado d'onze ans et neuf mois peut traverser toutes les bulles sociales qu'il veut. Autrement dit, il vous est interdit d'inviter 6 voisins à boire l'apéro chez vous, mais pas de convier leurs 13 enfants de moins de douze ans à jouer dans la chambre des vôtres. Et donc potentiellement de les contaminer.

Effet de cascade, bouquet de fleurs, vous avez la suite.

Or, au regard de ce que la littérature, certes très jeune, nous apprend du Covid-19, c'est une prise de risque majeure. Si l'on sait en effet que les enfants, de surcroît les plus jeunes, ont très très peu de risques de souffrir durement du Covid-19 (sauf état de santé déficient et comorbidités) et que la plupart d'entre eux sont asymptomatiques ou peu symptomatiques lorsqu'ils sont infectés, il semble de plus en plus probable que ces mêmes enfants, surtout lorsqu'il sont très jeunes, pourraient être d'importants "véhicules à virus" .