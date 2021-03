Les politiques aiment le rappeler : les experts conseillent, les politiques décident.

Cela s’est vu… Les experts du GEMS recommandaient de passer au plan C, impliquant des mesures strictes telles que la fermeture de toutes les classes. La décision de maintenir les maternelles ouvertes la semaine prochaine a donc surpris, lors de son annonce mercredi. Et pour cause : cette décision n’a pas grand-chose à voir avec un quelconque motif sanitaire, mais beaucoup avec la politique. Résumons.