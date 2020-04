Une dernière humeur de Jean-Marc Gheraille.

Le CNS se mue presque de manière hebdomadaire en conclave papal. Avec une population belge suspendue à la fumée blanche et l’allocution de Sophie Wilmès. Après plus de sept heures d’un accouchement pénible, elle nous a offert des perspectives mais pas de certitudes. Pas question en tout cas d’un 3,2,1, sortez. La pandémie est sous contrôle mais elle ne demande qu’un signe pour repartir de plus belle. (...)