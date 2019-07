Une humeur de Jean-Marc Ghéraille.

Grosse frustration pour les amateurs du Tour de France aujourd’hui. Pas de cinq à six heures à écouter Rodrigo Beenkens et Cyril Saugrain parce que, comme le veut la tradition, la Grande Boucle fait relâche à deux reprises. Outre la perspective de la montagne, la vraie, c’est le moment d’effectuer un premier retour dans le rétro. Au-delà du jaune de Julian Alaphilippe, qui roule quand même pour une équipe…belge, c’est bel et bien le noir-jaune-rouge qui prédomine.

(...)