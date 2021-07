Alpha, Delta, Lambda, Bêta. Voici les nouveaux noms des variants du Covid-19. Une manière d’éviter les préjugés et discriminations envers l’un ou l’autre pays ou encore d’apporter un nom scientifique à des variants d’une maladie que la science a encore bien du mal à comprendre. Mais pendant que les noms changent, la situation épidémique est de plus en plus instable et risque d’encore influencer nos vies dans les semaines à venir.