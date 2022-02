Enfin ! Le secteur de la nuit voit le bout du tunnel. Hier soir, à minuit, ce fut la libération tant attendue. De même, les restrictions d’ouverture et de nombre de convives à table sont gommées dans l’Horeca et les clients sont dispensés du port du masque. Pour les enfants de moins de 12 ans, c’est aussi un profond soulagement de voir le masque retourner au placard. Les grands événements vont voir leur jauge augmentée à 70 % en intérieur et 80 % en extérieur.