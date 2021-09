Parmi les "nouveaux métiers", il y a donc "influenceur".

Rien que le mot, déjà: il présume, pompeusement, que le petit peuple qui follow est "influençable". En soi, qu’un individu partage sa passion, sa garde-robe ou son quotidien (aussi peu vibrant soit-il, même à Dubaï), on n’a rien contre. Là où on tique, c’est quand on sait que des ados font partie intégrante de communautés où circulent les plus abyssales bêtises, promulguées par des individus dont le fait d’armes le plus connu se résume trop souvent à avoir massacré la langue française sur W9 ou NRJ12, scénarisé des clashs, poussé de la fonte ou refait ses seins. Maeva Gennham est au firmament de cette description la Marseillaise fait scandale en vantant les mérites du "rajeunissement vaginal", se réjouissant d’avoir "retrouvé, genre, un vagin d’une jeune fille de 12 ans, genre" . Le tout en présence du...