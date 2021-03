La décision de suspendre la vaccination, prise en Allemagne, en Italie ou en France, protège davantage les dirigeants que la population.

Les prises de position de moine soldat de Frank Vandenbroucke, certes, peuvent indisposer quand il est question de freiner la réouverture des restaurants, des commerces ou des loisirs. L’austérité qui se dégage de sa personne n’arrange rien à l’affaire. Elle le rend suspect de préférer la lecture d’un livre savant, le soir au coin du feu, sirotant un verre d’eau chaude, à l’ivresse d’un festival, bière dans une main et frites dans l’autre. Ce caractère inflexible en a irrité plus d’un au sein du gouvernement comme dans la population. Pourtant, quand il s’agit de résister à la pression populaire et aux décisions aux airs de foot panique, Frank Vandenbroucke apparaît comme l’homme de la situation.