"Unfortunately, we missed you". 15 h 45 ce vendredi, depuis la fin de la matinée, nous n’avons pas quitté notre appartement, attendant un colis annoncé avant 15 h 55. Ne restant cependant pas toute la journée à guetter le livreur, ni les yeux rivés sur notre boîte mail, nous comptons sur sa bienveillance pour qu’il entre dans l’immeuble, sonne au bon endroit, attende notre réponse, glisse le paquet derrière la porte et file vers le client suivant, opération qui, s’il est bien entraîné, peut ne lui prendre qu’une vingtaine de secondes.