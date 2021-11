La fête et l’activité commerciale ou la santé des touristes et des Bruxellois… En cette période de rigueur sanitaire extrême, de contraintes permanentes, de privations de libertés lourdes, etc., la Ville de Bruxelles a fait le choix de la fête. Maintenir son marché de Noël coûte que coûte malgré l’évolution particulièrement inquiétante de la situation sanitaire en Belgique, malgré l’arrivée du nouveau variant, malgré la re-fermeture probable de certaines frontières d’ici Noël.