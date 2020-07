Si nos autorités avaient suivi le conseil des seuls experts médicaux membres du GEES, voilà belle lurette que ce bout de tissu voilant nos visages depuis des mois aurait été imposé (le dernier CNS en date, à minima). Sous pression par le rebond épidémique de la maladie dans certaines contrées d'Europe contraintes de reconfiner partiellement et la stagnation (voire la légère augmentation) des contaminations sur notre sol, nos autorités ont décidé de ne plus tourner autour du pot. Et, d'enfin, imposer le port du masque pour les + de 12 ans dans les commerces, mais aussi certains lieux publics.